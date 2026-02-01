Rugby: le rouleau compresseur du BUC écrase le BW Est et semble s’envoler vers la D1

Pour son premier match de l’année 2026, le BUC n’a laissé que des miettes au BW Est (45-7). Leaders incontestés de la Division 2, les Tennoodois confirment leur statut de favoris pour la montée. À six matchs de la fin, le club historique bruxellois semble plus que jamais prêt à retrouver une élite qu’il a quittée il y a treize ans.

Le froid de février n’a pas suffi à geler les ambitions du BUC ce dimanche après-midi. Pour leur match de reprise, les Bruxellois ont littéralement étouffé le BW Est. Un message clair envoyé à la concurrence: les Tennoodois sont en jambes pour cette deuxième partie de saison.

Une démonstration de force dès l’entame

Sur le terrain, la démonstration a commencé dès le coup de sifflet initial. Pas le temps de douter pour les locaux : après une petite minute de jeu seulement, le premier essai était déjà inscrit. Le rouleau compresseur était lancé.

Deux autres concrétisations ont suivi dans la foulée. Après un gros quart d’heure de jeu, le break était fait : 17 à 0. Dominateurs en conquête et tranchants derrière, les leaders de la D2 ont étouffé les velléités brabançonnes. À la pause, le marquoir affichait déjà un 24-7 révélateur.

Le BUC conforte son trône

Malgré cet avantage confortable, le BUC n’a pas relâché la pression au retour des vestiaires. En seconde période, les locaux ont planté trois essais supplémentaires pour porter le score final à 45-7. Seule ombre au tableau — très relative au vu de la performance globale — cet essai encaissé juste avant la mi-temps. Pour le reste, les Tennoodois ont régné en maîtres sur leur pelouse, signant une victoire bonifiée qui pèse lourd au classement.

Grâce à ce succès, le BUC conforte sa place de leader en D2. Les chiffres donnent le tournis: 9 victoires en 10 rencontres. Les Bruxellois comptent désormais 10 points d’avance sur leur dauphin, Audenarde.

Le choc au sommet en ligne de mire

Le hasard du calendrier fait bien les choses : le week-end prochain, le BUC se déplacera justement chez son poursuivant immédiat, Audenarde, pour un choc au sommet qui pourrait plier définitivement le championnat.

Dans toutes les têtes, un seul objectif : la montée en Division 1. L’élite ? Le BUC l’attend depuis 13 ans. Une éternité pour cet ancien champion de Belgique (titré en 1973) qui ronge son frein au deuxième échelon national.

Le sprint final est lancé. Il reste désormais six rendez-vous au BUC pour retrouver son lustre d’antan et rejoindre le Kituro et Boitsfort dans l’élite du rugby belge. Si la forme affichée ce dimanche se maintient, le voyage vers la D1 ne devrait être qu’une formalité.