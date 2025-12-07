Rugby: le Kituro dominé par Boitsfort (12-24)

Battu sur le fil à l’aller par le Kitu, Boitsfort avait soif de revanche.

Le XV de Simon Dodd a démarré fort la rencontre… Dominateurs dans les airs et au sol, les blancs ont largement dominé la première période (0-24).

Les joueurs de Sébastien Guns ont longtemps buté sur une défense adverse héroïque… Ils s’inclinent très logiquement 12-24 malgré deux essais en fin de rencontre.

Boitsfort repart à la Foresterie tout sourire avec une victoire bonifiée… Avec deux matchs de retard, les blancs se replacent… La deuxième partie de saison s’annonce passionnante.