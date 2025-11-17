Rugby : le BUC freiné dans sa course à la D1

Après cinq victoires inaugurales, l’équipe bruxelloise s’est inclinée face à Schilde 8-13, mais reste leader de D2.

Fin d’invincibilité pour le BUC en D2 de rugby. Le club bruxellois a essuyé sa première défaite de la saison face à Schilde (8-13) lors de la sixième journée de championnat. Un revers frustrant pour les hommes de Dennis Eppe, mais sans conséquence au classement puisqu’ils restent leader de D2. Une place que l’équipe de Saint-Josse entend conserver jusqu’à la fin de la saison, car son objectif est clair : décrocher sa place directe pour la D1.

■ Reportage de L. Dawidowicz et T. Craps