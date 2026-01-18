Rugby : Boitsfort lance 2026 avec un victoire contre Frameries

Après un mois de trêve, le BRC a retrouvé le terrain à l’occasion d’un match d’alignement.

Le Boitsfort Rugby Club commence idéalement l’année 2026 avec un beau succès 34-15 contre Frameries. Un adversaire coriace, d’autant plus quand on revient d’une trêve d’un mois et avec à peine deux entraînements dans les jambes.

La première mi-temps s’est d’ailleurs surtout montrée utile pour retrouver les automatismes de part et d’autre du terrain. Mais rapidement, le BRC s’est avéré être un cran au-dessus avec quatre essais marqués pour s’emparer d’une victoire bonifiée.

■ Reportage de L. Dawidowicz, et N. Fasquel