Quels souvenirs des Jeux olympiques de Paris, un an plus tard ?

Pour les participants aux JO 2024, les émotions sont encore vives.

Il y a un an jour pour jour, les Red Lions affrontaient l’Australie aux Jeux olympiques de Paris et se qualifiaient pour les quarts de finale. Pour le hockeyeur Victor Wegnez, les émotions sont encore vives. “C’est toujours génial la découverte du village. Tokyo et Paris étaient complètement différents,” explique-t-il. “Ma vie elle est trop belle. Je suis payé pour jouer au hockey. C’est la plus grande chance que j’ai dans ma vie”, dit le joueur, “mais d’une autre côté, ça prend tellement de temps. J’ai raté l’anniversaire de 30 ans de plein de mes meilleurs copains. J’ai raté des mariages etc… tu acceptes de faire ces sacrifices parce que tu te dis qu’il y aura une médaille derrière. Puis quand il y a une désillusion… c’est dur”.

Tout ne se passera pas comme prévu car les Red Lions sont battus en quarts de finale par l’Espagne. “Pendant 10 jours, je n’ai fait que pleurer tous les jours. Chacun a sa façon de réagir et moi, mes hauts sont très hauts, mais bas sont très bas. Là, c’était vraiment très bas”, explique-t-il.

Le chef de mission de la Team Belgium lors des JO de Paris, Olav Spahl, accompagnait les 400 personnes. Il garde de grands souvenirs de cette Olympiade. “Ce qui reste c’est vraiment le moment du cyclisme sur route et le moment de la victoire de Remco Evenepoel. Le lieu était tellement exceptionnel avec la tour Eiffel en arrière plan,” explique Olav Spahl. Et puis il y a bilan : 10 médailles, 3 en or, 1 en argent, 6 en bronze.