Pro League : l’Union Saint-Gilloise s’impose à Bruges et s’empare de la tête du général

L’Union Saint-Gilloise s’est imposé sur la plus petite des marges jeudi soir sur la pelouse du Club de Bruges (0-1) dans le cadre de la 5e journée des Champions’ Playoffs de la Jupiler Pro League. Au classement, l’Union (43 points) s’empare de la tête avec une unité d’avance sur son adversaire du jour et deux sur Genk. Suivent Anderlecht (30), La Gantoise (26) et l’Antwerp (25).

Après le nul de Genk à l’Antwerp, le Club de Bruges et l’Union Saint-Gilloise pouvaient réaliser une très bonne opération dans la course au titre. En début de rencontre, les Blauw en Zwart avaient la maîtrise du ballon tandis que les Bruxellois faisaient preuve de la même agressivité que dans le Limbourg le week-end dernier. Ces derniers franchissaient même la limite à la 24e minute de jeu lorsque Promise David rentrait de plein fouet dans Simon Mignolet. L’attaquant héritait d’ailleurs du premier carton jaune de la rencontre.

Impuissant, le Club de Bruges s’inclinait face au réalisme de l’Union. Sur la première grosse occasion du match, Ivanovic passait tout d’abord tout proche d’ouvrir le score (32e). Ce n’était que partie remise puisque deux minutes plus tard, Castro-Montes enroulait parfaitement sa frappe pour tromper Mignolet (34e, 0-1). L’équipe locale réagissait alors timidement via Jutgla (44e) et Tzolis (45e) avant que l’Union ne se procure la dernière occasion de la première période grâce à Castro-Montes (45e+2). La deuxième mi-temps démarrait comme la première. Le Club tentait d’égaliser mais les tentatives de Vermant (52e) et Tzolis (60e) fuyaient le cadre.

L’Union, de son côté, faisait le gros dos avant d’être tout proche de doubler la mise via Ivanovic (71e). Dans les dernières minutes, les Brugeois pensaient revenir au score mais Moris repoussait une ultime frappe de Tzolis (90e+1) avant qu’une tête de Vetlessen ne touche la barre (90e+3).

