Padel: le top mondial se donne rendez-vous cette semaine au Lotto Brussels Premier Padel

Pendant une semaine, Bruxelles va devenir la capitale mondiale du padel. Depuis ce dimanche, le tournoi Lotto Brussels Premier Padel a pris ses quartiers sur le magnifique site de la gare maritime. Pour sa 5e édition. Un évènement qui attire chaque année énormément de monde.

Du public en nombre, des VIP, qui viennent voir un plateau extrêmement relevé. Les meilleurs joueurs de padel au monde sont attendus dès ce mardi

Plusieurs Belges, seront aussi de la partie, Clément Geens, 92e joueur mondial. Mais aussi cinq autres paires belges, invitées sur wild-cards. Une chance d’affronter des joueurs du top niveau. Et dès ce dimanche, la paire Nathan Lambrechts et Florian Vandelanotte ne s’est pas manquée, en signant la première victoire belge de l’histoire du tournoi devant son public.

Un engouement autour de l’évènement toujours plus grand. Le tournoi est déjà sold out mercredi, et quasiment complet mardi. C’est aussi et surtout un magnifique coup de projecteur sur le padel en Belgique.

Le public bruxellois aura l’occasion de voir le meilleur du padel mondial en action gratuitement pour deux courts, sur les trois. En espérant pourquoi pas voir les Belges bousculer les meilleures paires mondiales.