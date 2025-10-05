Orée – Dragons : Vanasch face à Van Doren, un duel de gardiens Red Lions

Les deux portiers de l’équipe nationale étaient en action sur le même terrain à l’occasion de la 6e journée de championnat de hockey.

Vincent Vanasch face à Loïc Van Doren, c’est le duel à distance que se sont livrés les deux gardiens des Red Lions lors d’Orée – Dragons. Pour autant, les deux hommes sont loin d’avoir l’équipe nationale en tête. En ce moment, c’est le club qui prime.

Sur le terrain, six buts sont tombés dans cette rencontre pour un score final de 3-3. Un partage arraché par les Woluwéens, qui poursuivent leur bon début de saison. Et figurent dans le Top 4.

■ Reportage de L. Dawidowicz et N. Fasquel