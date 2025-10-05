Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Orée – Dragons : Vanasch face à Van Doren, un duel de gardiens Red Lions

Les deux portiers de l’équipe nationale étaient en action sur le même terrain à l’occasion de la 6e journée de championnat de hockey.

Vincent Vanasch face à Loïc Van Doren, c’est le duel à distance que se sont livrés les deux gardiens des Red Lions lors d’Orée – Dragons. Pour autant, les deux hommes sont loin d’avoir l’équipe nationale en tête. En ce moment, c’est le club qui prime.

Sur le terrain, six buts sont tombés dans cette rencontre pour un score final de 3-3. Un partage arraché par les Woluwéens, qui poursuivent leur bon début de saison. Et figurent dans le Top 4.

■ Reportage de L. Dawidowicz et  N. Fasquel 

Lire aussi :

Partager l'article

05 octobre 2025 - 20h53
Modifié le 05 octobre 2025 - 20h53
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales