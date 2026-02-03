Nilson Angulo quitte Anderlecht et s’envole vers Sunderland en Premier League

Angulo, 22 ans, avait rejoint Anderlecht en 2022 en provenance du LDU Quito. Après avoir fait ses gammes avec les RSCA Futures, les U23 anderlechtois en Challenger Pro League, il a progressivement intégré le noyau A dont il est devenu une des valeurs sûres cette saison.

Depuis le début de l’exercice, il a compilé 7 buts et 8 assists en 30 matches toutes compétitions confondues. Au total, l’international équatorien (12 caps) a joué 94 matches pour le RSCA avec 10 buts et 11 assists au compteur.

À Sunderland, l’ailier devra composer le départ de Simon Adingra (ex-Union) vers Monaco et retrouvera une vieille connaissance Noah Sadiki.

Kristjaan Speakman, le directeur sportif de Sunderland, a déclaré sur le site du club: “Nilson est un joueur très prometteur, et nous sommes ravis qu’il ait choisi de rejoindre Sunderland. Rapide et créatif, il excelle dans toutes les actions clés nécessaires pour avoir un impact dans le dernier tiers du terrain, et il arrive avec l’ambition de faire forte impression. Il est jeune, mais il a déjà vécu de nombreuses expériences intéressantes en tant que joueur senior au niveau national, sur la scène européenne et au niveau international avec l’Équateur. Nous sommes ravis d’avoir conclu ce transfert et nous sommes impatients d’accueillir Nilson à Wearside”.

Belga