Mercato hivernal : quel bilan pour l’Union Saint-Gilloise, le RSCA et le RWDM ?

Dans la Belgique du football, le mercato hivernal s’est terminé ce lundi à minuit. Et le marché est resté plutôt calme dans les clubs bruxellois.

Deux fois par an, les clubs de football belges ont une fenêtre de quelques semaines pour réaliser des transferts et autres prêts afin de se renforcer ou se débarrasser d’éléments surnuméraires. Durant ce mois de janvier, les objectifs des divers clubs bruxellois de Pro League étaient bien différents les uns des autres.

Que des renforts à l’Union

Du côté de l’Union Saint-Gilloise, on veut évidemment continuer à rêver d’un titre de champion de Belgique. Le club est toujours solide leader de la Division 1A avec neuf points d’avance sur le FC Bruges à 5 journées de la fin de la phase classique du championnat.

Durant ce mercato, l’objectif était donc clair : éviter les départs d’éléments importants de l’effectif actuel, soumis à rude épreuve depuis le début de la saison. Les cadres avaient annoncé en début d’année qu’ils avaient passé un pacte : poursuivre jusqu’à la fin de la saison pour rêver du titre. Et ils ont tenu parole.

Deux joueurs sont seulement partis durant ce mois de janvier. L’avant-centre uruguayen Felipe Avenatti est parti au Beerschot, tandis que le prêt du Britannique Marcel Lewis a été arrêté, permettant au milieu de 20 ans de retourner à Accrington Stanley.

Un troisième départ a été annoncé, mais celui-ci se fera plus tard. L’attaquant allemand Deniz Undav a signé un contrat jusqu’en 2026 à Brighton & Hove Albion, club de Premier League en Angleterre. Un transfert évalué à 7 millions d’euros, soit un montant record pour l’Union Saint-Gilloise. Il faut dire que Brighton & Hove Albion est un club appartenant à… Tony Bloom, l’actionnaire majoritaire de l’Union. Et pour permettre au club bruxellois de poursuivre ses objectifs, Undav est prêté jusqu’à la fin de la saison à l’Union.

https://twitter.com/UnionStGilloise/status/1488219430966509568

En prime, le groupe de Felice Mazzù s’est renforcé avec les arrivées du milieu espagnol Cameron Puertas, en provenance du FC Lausanne-Sport, et les prêts de l’international japonais Koki Machida, du milieu polonais Kacper Kozlowski et de l’attaquant espagnol Alex Millan.

Bref, tout va bien pour l’Union, mais le prochain mercato, cet été, risque d’être bien plus animé, avec beaucoup de départs en vue.

À Anderlecht, il faut réduire l’effectif

Le Sporting Anderlecht souhaitait pour sa part se débarrasser de quelques joueurs dans un effectif trop large. Et ils ont pris cette philosophie au pied de la lettre : aucun renfort n’a été annoncé cet hiver, une première depuis la saison 2003-2004.

Le club voulait avant tout trouver une solution de départ pour Adrien Trebel et Zakaria Bakkali, anciens leaders du groupe qui n’ont plus d’avenir au RSCA. Finalement, seul Adrien Trebel est parti ce lundi, en fin d’après-midi. Il rejoint en prêt jusqu’en fin de saison le FC Lausanne-Sport, avant-dernier de la première division suisse. Ce prêt est toutefois sans option d’achat

Objectif montée pour le RWDM

Enfin, au RWDM, l’ambition est claire : monter en Division 1A. Et cela passe par l’arrivée de grands noms ! La surprise de la dernière journée du mercato est l’arrivée de Kylian Hazard, le petit frère d’Eden et Thorgan. Le médian offensif de 26 ans est prêté pour six mois par le Cercle Bruges, club au sein duquel il ne bénéficie plus de temps de jeu depuis la saison dernière.

Bienvenue Kylian Hazard! ✍️ Le RWDM et le Cercle de Bruges sont parvenus à un accord aujourd’hui. De 26-jarige aanvaller komt op uitleenbasis over tot het einde van het seizoen.

🔗 Plus d’infos / Meer info :

FR: https://t.co/EMaIcznL4y

NL: https://t.co/RKhjoLMXBW pic.twitter.com/EkbAnrPFqo — R.W.D.M (@RWDMolenbeek) January 31, 2022

Le club a également annoncé l’arrivée en prêt (avec option d’achat) pour les 18 prochains mois de l’attaquant belge Obbi Oularé, ancien attaquant du FC Bruges et du Standard de Liège. Il arrive du club anglais de Barnsley, actuellement dernier de la Division 2 anglaise.

Le RWDM avait déjà fait fort avec le transfert de l’ex-Diable rouge Igor De Camargo, voici une semaine. Le Belgo-Brésilien a marqué son premier but et participé à la victoire du RWDM contre Mouscron ce week-end. Il a signé un contrat jusqu’en fin de saison.

Le groupe molenbeekois est actuellement troisième de Division 1B, à 1 point de Waasland-Beveren, premier barragiste. Il reste encore onze matches au club pour espérer la montée parmi l’élite, au côté de l’Union et du RSCA.

Grégory Ienco – Photos : Brighton & Hove Albion – Belga/Johan Eyckens et Kristof Van Accom