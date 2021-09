Mémorial Van Damme : les Olympiens à l’honneur, victoire de Camille Laus au 400 mètres

Camille Laus s’est imposée vendredi soir dans le 400 mètres du Mémorial Van Damme. Elle signe son meilleur temps de la saison en individuel. La 45e édition du meeting bruxellois d’athlétisme a accouché d’une soirée festive au stade Roi Baudouin à Bruxelles avec le retour du public et la présence de nombreux médaillés olympiques de Tokyo.

La Bruxelloise, d’origine tournaisienne, s’est imposée en 52.34 dans cette course du 400 mètres au Mémorial Van Damme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d’athlétisme. Elle a ainsi signé son meilleur chrono de la saison, elle dont le record personnel est de 51.49.

“Mon 400 mètres du Van Damme a été la plus belle course que j’ai faite cette saison en individuel”, a expliqué Camille Laus, lauréate du tour de piste bruxellois. “Le fait de signer cette prestation à Bruxelles, devant le public belge a été formidable. J’étais émue après ma course car j’ai connu une saison difficile sur le plan individuel et j’ai dû me battre pour me donner à l’entraînement en vue du Van Damme. Ce qui m’a aidée vendredi, c’est l’ambiance, le fait d’être en Belgique, l’envie de bien faire devant le public belge.“

Fin de saison pour Anne Zagré

L’autre Bruxelloise de la compétition, Anne Zagré, s’est quant à elle classée 6e du 100 mètres haies en 12.96. Elle a, elle aussi, exprimé sa satisfaction de retrouver le public et de terminer sa campagne 2021 sur une bonne note à Bruxelles.

“Depuis les JO, je n’avais couru qu’une seule fois sur les haies à l’entraînement car je souffre d’une tendinite à la patte d’oie (genou), conséquence de mes courses aux Jeux olympiques. J’étais en fait prête à annuler le Van Damme mais, après un dernier test mardi, j’ai décidé de participer. Je suis donc très contente de ma prestation. Ce qui comptait pour c’est qui était de terminer ma saison d’une belle manière, en face du public belge. Je vais prendre des vacances et je réfléchirai après à mon programme.”

Les Borlée absents

Pas de Borlée, une fois n’est pas coutume, sur le 400m. Le seul frère inscrit, Kevin, avait finalement renoncé à prendre le départ du tour de piste dans une course qui a vu l’Américain Michael Cherry l’emporter en 44.03, record du meeting.

Jonathan Sacoor a fermé la marche en 46.66 de la course, lui qui a couru déjà en 45.17 cette saison et 45.03 dans l’absolu.

Le public de retour dans les gradins

A huis clos l’an dernier, le meeting a pu renouer avec son public. Ils étaient près de 25.000 dans les travées du stade bruxellois pour rendre hommage aux Olympiens, aux médaillés de Tokyo, et à Jacques Rogge.

Les moments d’émotion ont ponctué la soirée avec une respectueuse minute de silence à la mémoire de Jacques Rogge, ancien président du Comité Olympique belge (COIB) et du Comité International Olympique (CIO) décédé dimanche dernier à l’âge de 79 ans. Cette 45e édition a salué les sept médailles belges décrochées aux Jeux Olympiques de Tokyo et à l’ensemble des athlètes revenus de Tokyo.

La dernière étape de la Ligue de Diamant est prévue elle à Zürich, les 8 et 9 septembre en Suisse. La 46e édition du Mémorial Van Damme se tiendra le 2 septembre 2022.

A.V. avec Belga – Photo: Belga