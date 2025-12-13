Marc Vanderlinden, l’icône de la course à pied bruxelloise se dévoile

Figure incontournable de la course à pied à Bruxelles, Marc Vanderlinden est présent sur (presque) tous les rendez-vous depuis 37 ans.

À 66 ans, le Bruxellois continue de marquer son sport par une longévité et un palmarès impressionnants.

Spécialiste de l’ultra-endurance, il a terminé vingt fois consécutivement dans le top 100 des 20 km de Bruxelles. Entre 1996 et 2004, il a également détenu le record du monde des 6 heures, avec 91,6 kilomètres parcourus. À cela s’ajoutent deux titres de champion de Belgique du 100 km, ainsi qu’une 4e place aux championnats du monde de la discipline en 1996 (6e en 1997, 11e en 2003).

Coach au Racing depuis quinze ans, Marc Vanderlinden s’apprête désormais à franchir un cap symbolique : celui des 200.000 kilomètres parcourus en courant.