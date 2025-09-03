Passer la navigation
Lukaku vers le RSCA : bientôt un retour en tant que joueur, mais aussi comme actionnaire ?

On le sait depuis mai dernier, Romelu Lukaku établit un plan pour revenir au Sporting d’Anderlecht. Lundi soir, l’actionnaire majoritaire du RSCA a affirmé qu’il voterait pour que Wouter Vandenhaute ne soit plus président, c’est donc peut-être le moment venu pour le Diable rouge.

Ce qui est sûr c’est que le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale va revenir en terre mauve, la question c’est comment et quand. Blessé, l’attaquant de Naples est pour le moment en Belgique et serait très préoccupé du sort de son club formateur.

Alors, quel rôle pour Lukaku dans le renouveau anderlechtois annoncé par Marc Coucke ? Il est évoqué une représentation au conseil d’administration ou encore l’achat de parts du club. Selon La DH Les Sports, Lukaku s’est informé au sujet d’une éventuelle entrée dans l’actionnariat du RSCA. Des conseillers lui ont donné un avis négatif. Mais vu qu’Anderlecht est son grand amour, une injection de capital n’est pas entièrement à exclure. Une procédure qui prendra quoi qu’il arrive du temps. Aucune décision ne sera prise à ce sujet lors du prochain CA de vendredi qui fixera définitivement le sort du président Wouter Vandenhaute.

Ce que l’on sait en tout cas, c’est que Romelu Lukaku reviendra en tant que joueur du Sporting d’Anderlecht soit à la fin de cette saison, soit lors de la saison suivante. Il pourrait aussi avoir une influence sur le développement d’un trésor mauve et blanc : l’école des jeunes, Neerpede, là où il a été formé à ses 15 ans. Une légende qui pourrait prendre de plus en plus de place dans le club. Rappelons que Romelu Lukaku à Anderlecht, c’est 98 matchs joués, 41 buts inscrits et 2 titres de champions de Belgique remportés. Il avait quitté le club à ses 18 ans pour jouer en Angleterre.

03 septembre 2025 - 09h38
Modifié le 03 septembre 2025 - 09h39
 

