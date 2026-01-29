Ligue des Champions : l’Union Saint-Gilloise s’offre l’Atalanta mais passe à côté des barrages

L’Union Saint-Gilloise n’est pas parvenue à se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions malgré sa victoire 1-0 contre l’Atalanta de Charles De Ketelaere mercredi lors de la 8e et dernière journée de la phase de ligue.

Dans l’obligation de s’imposer pour encore rêver d’une place en barrages, l’Union a immédiatement mis la pression sur la défense de l’Atalanta avec deux occasions coup sur coup pour Raul Florucz.

L’attaquant autrichien a d’abord cru profiter d’une mauvaise passe en retrait d’Isak Hien en éliminant Marco Sportiello mais le défenseur suédois s’est racheté en sauvant le ballon sur la ligne (3e). Dans la foulée, Florucz a manqué le cadre sur un centre en retrait de Louis Patris, titulaire surprise sur le flanc gauche (6e).

À l’exception d’une frappe de Guilherme Smith qui a léché le montant de Sportiello (18e), la pression unioniste a baissé d’un cran. Les champions de Belgique se sont montrés moins menaçants, à cause de la mésentente entre ses éléments offensifs dans les 30 derniers mètres.

En gestion, l’Atalanta a commencé à mettre le nez à la fenêtre. Ademola Lookman a contraint Kjell Scherpen à son premier arrêt de la partie sur une frappe à distance (39e).

Les absences de Promise David, suspendu, et de Kevin Rodriguez, blessé au dos, ont continué à se faire ressentir en seconde période tant l’Union a peiné à amener du danger devant le but italien. En face, la ‘Dea’ ne s’est pas montrée plus menaçante malgré la montée de Charles De Ketelaere (52e).

Les troupes de David Hubert s’en sont finalement remises à une phase arrêtée pour débloquer le marquoir. Oublié au second poteau sur un coup franc d’Anouar Ait El Hadj, Anan Khalaili a trompé Sportiello d’une reprise en un temps (70e, 1-0).

L’espoir d’une qualification ravivé, les Saint-Gillois ont continué à pousser pour inscrire un deuxième but mais Mohammed Fuseini et Ousseynou Niang ont tous les deux gâché des contres dans les dernières minutes. Dans le temps additionnel, les Bergamasques auraient pu gâcher la fête sans un énorme raté de Kamaldeen Sulemana, complètement oublié au second poteau (90e+1).

Malgré cette troisième victoire et un bilan de 9 points sur 24, l’Union n’a pas bénéficié de résultats en sa faveur dans les autres rencontres et doit se contenter d’une 27e place à cause d’une différence de buts (-9) largement inférieure à celle de Benfica (-2), 24e et dernier qualifié pour les barrages. Les champions de Belgique quittent donc la compétition pour leur grande première en C1.

Belga