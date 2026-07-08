Ligue des Champions de futsal : le Sporting d’Anderlecht connaît ses adversaires en phase de groupes

Kairat Almaty, du Kazakhstan, United Galati, de Roumanie, et le TKF Beitar, de Salaspils en Lettonie, seront les trois clubs adversaires du Sporting d’Anderlecht dans le groupe 2 de la phase de poules de la Ligue des Champions de futsal. Le tirage au sort a été effectué mercredi à Nyon, au siège de l’UEFA.

Anderlecht accueillera les rencontres de son groupe, programmées entre le 27 octobre et le 1er novembre. Le RSCA Futsal dispute la Voie A de la phase de groupes (tour principal) de la Ligue des Champions, qui réunit seize équipes. Ces formations ont été réparties en quatre groupes de quatre. Les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale lesquels se joueront par match aller-retour les 23 novembre et 4 décembre. Les quatre vainqueurs des groupes de la Voie B joueront aussi les huitièmes de finale.

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Le club portugais du Sporting CP a remporté la finale de cette Ligue des Champions la saison dernière. Le RSCA Futsal avait été éliminé en huitièmes de finale par Kairat Almaty. Les Mauve et Blanc ont réalisé le doublé en Belgique, remportant à la fois le championnat et la Coupe la saison dernière.

Belga