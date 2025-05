Les Urban Youth Games de retour à Molenbeek : 1.400 élèves attendus

Ces jeudi et vendredi, les Urban Youth Games reviennent pour la sixième année consécutive dans la commune bruxelloise de Molenbeek-Saint-Jean. Plus de 1.400 élèves de 5e et 6e primaires, issus de l’enseignement général et spécialisé, participent à une journée sportive “placée sous le signe de l’inclusion, du fair-play et de la découverte”, a indiqué la commune dans un communiqué.

Durant cette journée entièrement gratuite, les enfants pourront compter sur l’encouragement d’athlètes de haut niveau à l’instar de Mohamed El Marcouchi et Victor Schelstraete, tous deux boxeurs professionnels. Ces sportifs mettent en avant le pouvoir du sport, l’importance de la persévérance et les valeurs olympiques, tandis qu’à travers le sport, les enfants apprendront à valoriser leurs différences, à collaborer et à se dépasser dans un esprit de respect et d’ouverture.

“Les Urban Youth Games sont devenus une institution à Molenbeek. C’est une grande fierté de voir nos jeunes y participer chaque année“, a commenté Amet Gjanaj, bourgmestre faisant fonction de Molenbeek-Saint-Jean, cité dans le communiqué. L’événement propose un “programme sportif riche et inclusif” avec notamment du cécifoot, du frisbee, du rugby, du jiu-jitsu, de la lutte, de l’athlétisme, du hockey et hockey adapté, du korfbal et du poull ball. “Cet événement dépasse le cadre sportif: il agit comme un levier pour le vivre-ensemble, l’inclusion et le développement personnel”, souligne l’échevin des Sports de la commune, Mohammed Kalandar.

Cette sixième édition marque par ailleurs le début d’un partenariat de six ans axé sur l’inclusion et le bien-être. “Grâce à ce partenariat durable, nous lancerons de nouveaux projets qui rassembleront les écoles, les élèves et les acteurs locaux autour de la santé, du bien-être et d’un mode de vie sain chez les jeunes”, fait valoir le directeur général des Urban Youth Games, Antoine Degavre.

Belga/Photo Belga