Les Red Lions battent l’Angleterre et se rapprochent de la 5e place finale

La Belgique a battu l’Angleterre 2-1 dans son premier match de classement de l’Euro masculin de hockey sur gazon, jeudi à Mönchengladbach en Allemagne, se rapprochant de la cinquième place finale du tournoi.

Eliminés en phase de groupes, les Red Lions ont été reversés dans un groupe C qui détermine le classement pour les places 5 à 8 entre la Belgique, l’Angleterre, la Pologne et l’Autriche. Face aux Anglais, les Belges ont bien commencé, se montrant dangereux sur leur premier penalty corner, avant d’ouvrir le score par un tir dans la lucarne de Thibeau Stockbroekx (6e).

L’égalisation anglaise est tombée en fin de premier quart-temps lorsque Tom Boon a malencontreusement dévié un centre de la droite de Sam Ward (15e). L’Angleterre aurait pu prendre l’avantage, mais Loic Van Doren s’est interposé devant David Goodfield et Phil Roper (25e).

Le troisième quart-temps a été équilibré, mais sans véritable occasion. Tom Boon, sur penalty corner, a redonné l’avantage aux Belges (48e). Van Doren a ensuite réalisé trois arrêts en quelques minutes, dont un spectaculaire sur un PC de Samuel Hooper (51e). Thomas Crols n’a pu lui conclure une belle action individuelle et a frappé à côté (55e).

Les équipes classées aux deux derniers rangs de leur groupe au premier tour forment un nouveau groupe pour déterminer le classement final de l’Euro. La Belgique a conservé ses 3 points engrangés lors de sa victoire contre l’Autriche (10-1).

Au classement, les Red Lions, en tête, comptent désormais 6 points. L’Angleterre reste bloquée à 3. Plus tôt dans la journée, la Pologne a battu l’Autriche, toujours bredouille, 0-1 et compte 3 points. Avec une différence de buts largement favorable par rapport à leurs poursuivants, les Belges sont pratiquement assurés de la cinquième place. Les Red Lions termineront leur Euro samedi (10h30) contre la Pologne.

Belga