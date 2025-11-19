“Les objectifs sont atteints” pour Rudi Garcia après la qualification des Diables rouges pour le Mondial 2026

La Belgique a composté son ticket pour la Coupe du monde 2026 mardi à Liège après une victoire clinquante contre le Liechtenstein (7-0). Pour le sélectionneur Rudi Garcia, “les objectifs sont atteints”.

Malgré la qualification en poche, Garcia ne voulait pas encore tirer un bilan de la campagne. “Nous devons d’abord analyser cette campagne“, a déclaré Garcia en conférence de presse. “Je voulais unir 12 millions de Belges et je pense que j’ai réussi. J’avais deux objectifs en reprenant l’équipe: la maintenir en Ligue A en Ligue des Nations et la qualifier pour la Coupe du monde. Je suis heureux d’y être arrivé avec ce groupe.”

Nommé le 24 janvier dernier, le Français a affirmé avoir “repris une équipe sur les rotules”. “Nous étions proches de la Ligue B en Ligue des Nations et nous devions aussi accepter le fait que nous n’étions plus N.1 mondiaux. Nous ne devons pas nous voir plus beaux que ce que nous sommes, c’est comme ça que nous pourrons aller de l’avant.”

Garcia est également revenu sur les sept buts marqués par son équipe sur la pelouse de Sclessin. “Nous avons été efficaces, au contraire de samedi. Ce n’était peut-être pas plus mal de jouer notre qualification à Liège. Nous avons pu attirer beaucoup de Liégeois et Axel Witsel a même porté le brassard de capitaine. L’objectif était clair: marquer rapidement. Cela m’a fait plaisir d’y parvenir après trois minutes. Il y avait beaucoup de positif dans cette soirée.”

Garcia vivra donc l’été prochain son premier Mondial. “Ce sera aussi une découverte pour moi. Nous devons voir comment nous allons aborder ce tournoi. Beaucoup de choses peuvent encore se passer. Thibaut, Romelu et Kevin nous ont manqué ces dernières semaines et derniers mois. Mais j’espère aller au Mondial avec mon meilleur groupe.”

