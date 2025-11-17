Le water-polo : découverte d’un sport qui se professionnalise petit à petit en Belgique

Le water-polo, c’est un sport collectif qui ressemble à du handball dans l’eau. Lors des matchs, deux équipes de 7 joueurs s’affrontent durant 4 périodes de 8 minutes de jeu. Dans le bassin, ce sont des aller-retours incessants avec de nombreux contacts entre les joueurs qui se disputent un ballon, l’objectif étant de marquer dans le goal du camp adverse.

Le water-polo est une discipline très complète. Elle repose sur la vitesse, l’endurance, améliore les capacités pulmonaires, fait travailler tous les membres du corps, et bien sûr, pour devenir un bon joueur de water-polo, il faut savoir bien nager avant tout.

Le water-polo est également un sport enrichissant sur le plan mental, puisqu’il demande de faire preuve de capacités de réflexion importantes, d’écoute également et développe l’esprit d’équipe. Kevin Missault, que nous avons rencontré, pratique le water-polo depuis 30 ans, et ce sport lui a apporté une certaine discipline, qui fait que même quand il est fatigué, il prend la direction de la piscine pour s’entraîner. Activité accessible à tous les âges, Kevin précise que commencer la pratique du water-polo tôt est préférable pour devenir un joueur performant.

Aujourd’hui, il joue au water-polo pour le Royal Brussels Poséidon, situé à Woluwe-Saint-Pierre-Saint-Lambert. Sa section water-polo compte une centaine de membres et des effectifs allant des catégories U14 à deux équipes seniors. Ce club se veut une vraie famille défendant des valeurs d’entraide et de respect notamment, tout comme le water-polo. L’équipe homme du Royal Brussels Poséidon évolue actuellement en 3e division belge et espère bien rejoindre la 2e division à l’issue de la saison. Avec une victoire contre Tournai, 9 à 7 vendredi dernier, les Bruxellois ont ravi la première place du classement aux Tournaisiens. De bon augure pour la suite…

■ Reportage de L. Vandormael, J. Vermeer et H. Moriamé