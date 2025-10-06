Le touch rugby : découverte d’un sport en plein essor en Belgique

Un rugby pas comme les autres. Un ballon plus petit, moins de contacts, un rythme effréné : voici le touch rugby, une discipline née dans les années 1960 en Australie.

Reportage de Rémy Rucquoi et Olivia Bronsart

Ce sport, à mi-chemin entre le rugby à 15 et le jeu d’évitement, repose sur la vitesse, la précision et la cohésion plutôt que sur la puissance physique. Ici, pas de plaquages ni de mêlées : un simple “touch” suffit à arrêter l’action. Résultat, le jeu ne s’arrête presque jamais et les échanges sont spectaculaires.

Des règles différentes, un esprit commun

Contrairement au rugby traditionnel, le touch rugby se pratique en équipes mixtes et met en avant la communication et la stratégie. Les passes se font uniquement vers l’arrière, comme au rugby à 15, mais chaque contact entraîne un repositionnement rapide des équipes, maintenant un rythme soutenu. C’est un sport accessible à tous les âges et à tous les niveaux, ce qui explique son développement rapide à travers le monde.

La Belgique brille sur la scène internationale

Cet été, la Belgique s’est illustrée lors de l’Open European Cup organisé en Italie, en décrochant une médaille d’argent dans la catégorie mixte. Une performance historique qui confirme la progression du touch rugby belge au plus haut niveau. Une fierté immense pour le capitaine et la vice-capitaine de l’équipe, véritables moteurs d’un groupe uni et ambitieux.

Les Black Sheep, une équipe pas comme les autres

Comme toute grande équipe belge, la sélection nationale a aussi son surnom : les Black Sheep. Un nom qui symbolise leur esprit rebelle et leur solidarité sur et en dehors du terrain. Leur objectif ? Continuer à faire grandir le touch rugby en Belgique et viser encore plus haut lors des prochaines compétitions internationales.

Des ambitions fortes pour l’avenir

La Fédération belge de touch rugby voit grand. Avec l’augmentation du nombre de clubs et de pratiquants, le sport séduit de plus en plus de passionnés, hommes et femmes confondus. L’objectif est clair : faire du touch rugby une discipline reconnue et durable dans le paysage sportif belge. Et pour les Black Sheep, l’aventure ne fait que commencer. Rendez-vous l’été prochain pour la Coupe d’Europe.