Le Bruxellois Elliot Vermeulen pulvérise le record de Belgique U20 du 800 mètres en Allemagne

Elliot Vermeulen a largement battu le record de Belgique des moins de 20 ans du 800 mètres mercredi à Pfungstadt, en Allemagne.

Le Bruxellois de 19 ans a réalisé un temps de 1:45:04. Le précédent record national U20, réalisé par Eliott Crestan en 1:46.84, était resté inégalé pendant sept ans.

Vermeulen, qui a récemment remporté la médaille de bronze aux championnats d’Europe U20 sur 1.500 mètres, a réalisé le 7e meilleur chrono européen U20 de l’histoire et la septième meilleure performance belge de tous les temps. Elliot Vermeulen n’était cependant pas le Belge le plus rapide à Pfungstadt. Tibo De Smet a fait encore mieux en 1:44.88, son deuxième meilleur chrono, à peine 38 centièmes au-dessus des minima requis pour se qualifier aux championnats du monde d’athlétisme à Tokyo en septembre. De Smet a encore jusqu’à dimanche pour tenter de se qualifier.

Reportage : Rencontre avec Eliott Vermeulen, espoir de l’athlétisme belge (18 aout 2025)

avec Belga

21 août 2025 - 08h15
Modifié le 21 août 2025 - 08h15
 

