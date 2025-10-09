Le Brussels s’incline pour ses débuts en Ligue européenne de basket-ball du Nord

Le Brussels s’est incliné 75-80 face aux Kosovars de Sigal Prishtina mercredi à domicile pour ses débuts en European North Basketball League (ENBL), une ligue annexe des compétitions officielles de la FIBA, la fédération internationale.

Mis à part les deux premières minutes, les Bruxellois ont été constamment à la poursuite de leurs adversaires. Malgré les 19 points de Demetric Horton et les 14 unités de Jared Ambrose (8 rebonds), les joueurs de Serge Crevecoeur se sont retrouvés menées 30-40 au repos.

Le Brussels n’a rien voulu lâcher passant à 50-52 à la demi-heure de jeu. Prishtina a gardé la main pour s’imposer 75 à 80. Pour sa prochaine rencontre, le Brussels se rendra mercredi prochain à Opava en République tchèque. Cette ligue en est à sa 5e édition et met en scène 27 clubs de 17 pays répartis en trois groupes de 9. Chaque club joue 8 rencontres, quatre à domicile, quatre en déplacement jusqu’au 11 février. Un classement général des 27 équipes est établi et les 16 premiers disputeront les 8es de finale les 4 et 12 mars.

Le Finla Four est prévu du 21 au 23 avril.

Belga