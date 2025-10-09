Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Le Brussels s’incline pour ses débuts en Ligue européenne de basket-ball du Nord

Le Brussels s’est incliné 75-80 face aux Kosovars de Sigal Prishtina mercredi à domicile pour ses débuts en European North Basketball League (ENBL), une ligue annexe des compétitions officielles de la FIBA, la fédération internationale.

Mis à part les deux premières minutes, les Bruxellois ont été constamment à la poursuite de leurs adversaires. Malgré les 19 points de Demetric Horton et les 14 unités de Jared Ambrose (8 rebonds), les joueurs de Serge Crevecoeur se sont retrouvés menées 30-40 au repos.

Le Brussels n’a rien voulu lâcher passant à 50-52 à la demi-heure de jeu. Prishtina a gardé la main pour s’imposer 75 à 80. Pour sa prochaine rencontre, le Brussels se rendra mercredi prochain à Opava en République tchèque. Cette ligue en est à sa 5e édition et met en scène 27 clubs de 17 pays répartis en trois groupes de 9. Chaque club joue 8 rencontres, quatre à domicile, quatre en déplacement jusqu’au 11 février. Un classement général des 27 équipes est établi et les 16 premiers disputeront les 8es de finale les 4 et 12 mars.

Le Finla Four est prévu du 21 au 23 avril.

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

09 octobre 2025 - 06h30
Modifié le 09 octobre 2025 - 07h23
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales