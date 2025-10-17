La patineuse Nina Pinzarrone ne disputera pas les Grands Prix, après une petite intervention

Déjà qualifiée pour les Jeux Olympiques d’hiver de Milan Cortina, Nina Pinzarrone n’a repris l’entraînement sur la glace que depuis quelques semaines après avoir subi une petite intervention au pied et fera l’impasse sur les Grands Prix. La patineuse l’a annoncé jeudi, en marge de l’événement “Styled to the Winter Games” organisé par le Comité olympique et interfédéral belge.

“Les derniers mois ont quand même été assez difficiles, surtout physiquement“, a expliqué Pinzarrone. “J’ai d’abord eu la fracture au pied en mai et puis encore d’autres petits problèmes, j’ai dû faire une petite intervention. J’ai repris mi-septembre sur la glace. Cela va dans le bon sens, mais avec mon équipe on a quand même décidé de laisser les Grands Prix de côté cette saison. C’est une saison particulière, où l’on vise surtout la deuxième partie de saison avec l’Euro, les Jeux et les Mondiaux. C’est une façon de ne pas me mettre trop pression afin de me rétablir à 100%.”

Cette intervention est liée à une plaie qui s’est ouverte et a fait une infection jusqu’au genou, a-t-elle expliqué. “Ces dernières années, j’ai eu beaucoup d’infiltrations et ma peau est devenue faible. La plaie ne se fermait plus. Il a fallu nettoyer et refermer.”

Pinzarrone va donc manquer les quatre épreuves de Grand Prix cette saison, le dernier se déroulant début novembre à Osaka. Pour son retour à la compétition, “je ne suis pas encore sûre, mais je pense faire les championnats de Belgique comme entraînement, et puis faire un ou deux Challengers, mais donc ce ne sera pas avant novembre.”

Belga