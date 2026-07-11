La déception l’emporte à Bruxelles après l’élimination des Diables Rouges

Les espoirs des milliers de supporters réunis vendredi soir dans la fan zone du parc de Wolvendael, à Uccle, se sont envolés avec la défaite 2-1 des Diables Rouges face à l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde.

L’ambiance survoltée du début du match est quelque peu retombée après l’ouverture espagnole du score. Les supporters belges ont toutefois retrouvé de la voix lorsque Charles De Ketelaere a égalisé à la 41e minute, relançant les chants et les encouragements. “Tous ensemble, tous ensemble”, ont scandé à plusieurs reprises les supporters, convaincus que les Diables Rouges pouvaient encore créer l’exploit malgré la domination espagnole.

L’espoir a duré jusqu’à la 88e minute. Le but de Mikel Merino a refroidi la fan zone, plongeant une grande partie du public dans le silence. Beaucoup se sont pris la tête entre les mains ou sont restés figés devant l’écran géant.

Si la logique sportive a finalement été respectée face à une Espagne jugée supérieure, les supporters ont continué à pousser leur équipe jusqu’au coup de sifflet final, applaudissant leur équipe à l’issue du match.

À l’inverse, les supporters espagnols présents dans la fan zone ont laissé éclater leur joie au coup de sifflet final. Bien moins nombreux que les fans belges, ils ont célébré la qualification de la Roja en agitant leurs drapeaux et en entonnant quelques chants, dans une ambiance restée bon enfant.

À la fin de la rencontre, la déception dominait dans les allées du parc. Plusieurs supporters saluaient néanmoins le parcours de la sélection belge, estimant que les joueurs “ont fait ce qu’ils ont pu” face à des adversaires plus fort.

La foule a progressivement quitté la fan zone après la rencontre. Une partie du public est toutefois restée sur place, prolongeant la soirée au rythme des morceaux de Shakira, Macklemore et autres. Les plus jeunes se sont rapidement approprié l’espace devant la scène, dansant et jouant tandis que les derniers supporters terminaient leur soirée.

Selon la police, la capacité maximale de la fan zone, fixée à 8.000 personnes, a été légèrement dépassée au cours de la soirée, ce qui a conduit à une fermeture temporaire des accès. De nombreux supporters sont également restés à l’extérieur du site. Aucun incident majeur n’a toutefois été signalé.

Belga