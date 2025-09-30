La Belgique et les Pays-Bas lancent le compte à rebours jusqu’à la Coupe du monde de hockey

La Belgique et les Pays-Bas ont officiellement lancé mardi matin le compte à rebours jusqu’à la Coupe du monde de hockey que les deux pays organiseront conjointement en août 2026. Les tickets pour assister aux rencontres des Red Lions et des Red Panthers sont d’ores et déjà en vente.

■ Le CEO de la fédération belge, Serge Pilet, interrogé par Belga

C’est au siège du sponsor principal de la compétition, sur la place où avaient été célébrés les Red Lions à leur retour triomphal de Tokyo, qu’a été donné le coup d’envoi de la dernière ligne droite vers la prochaine Coupe du monde, premier événement d’une telle importance (co-)organisé par la Belgique dans un sport olympique. Du 15 au 30 août, seize nations s’affronteront tant chez les messieurs que chez les dames. Les rencontres seront équitablement réparties entre le Wagener Stadium d’Amstelveen, au sud d’Amsterdam, et le tout nouvel écrin de Wavre, dont la capacité atteindra les 10.000 places. Le tournoi bénéficiera d’un format légèrement remanié (avec une deuxième poule plutôt que des barrages et quarts de finale) et chaque pays organisateur jouera au minimum ses trois premiers matchs à domicile. Les demi-finales et finales dames seront disputées aux Pays-Bas, tandis que l’apothéose du tournoi masculin aura lieu en Belgique.

Les dates des rencontres des Red Panthers et des Red Lions sont déjà connues, bien que le tirage des groupes n’aura lieu qu’en mars, lorsque la liste définitive des qualifiés aura été entérinée. Les joueurs de Shane McLeod ouvriront le bal le samedi soir (21h00), tandis que leurs homologues féminines enchaîneront dès le lendemain à 17h30. La fédération a par ailleurs profité de la conférence de presse de ce mardi pour annoncer que l’ensemble des rencontres des Belges seraient diffusées par une chaîne gratuite, bien que celle-ci n’ait pas encore été officiellement désignée.

Belga – Photo Belga