La Belgique accueillera le Mondial de hockey en 2026, avec les Pays-Bas

La Belgique était candidate dans un dossier conjoint avec les Pays-Bas pour accueillir le rendez-vous à Wavre et au Wagener Stadium d’Amstelveen. L’ancien stade de football Justin Peeters de Wavre doit en effet devenir l’un des stades régionaux de la fédération belge de hockey (ARBH). La fin des travaux de transformation de l’actuel stade est actuellement retardée pour des raisons de budget, mais il ne fait aucun doute que cette décision va débloquer la situation. Sa configuration normale de 4.000 places pourra être augmentée pour l’occasion à 10.000 places.

La Belgique avait déjà posé sa candidature pour l’organisation des Coupes du monde masculine 2018 et 2023 mais la FIH lui avait à chaque fois préféré l’Inde et ses propositions financières plus attractives.

Les Red Lions, tenants du trophée, défendront leur titre dans moins de 70 jours, mi-janvier 2023, à nouveau en Inde, à Bhubaneswar, là où ils avaient décroché leur premier trophée majeur en 2018, avant de remporter le titre européen, en 2019 à Anvers, et olympique en 2021, à Tokyo.

The 2026 Hockey World Cup will be held in the Netherlands and Belgium! 🇧🇪🙏🇳🇱

Both federations are grateful and proud that the FIH governing body has awarded the tournament to Belgium and the Netherlands 🙌 pic.twitter.com/CoDsyLzdnf

— Hockey Belgium (@hockeybe) November 3, 2022