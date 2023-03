Kevin De Bruyne est officiellement le nouveau capitaine des Diables Rouges

Thibaut Courtois et Romelu Lukaku ont eux été nommés vice-capitaines.

“Kevin récupère le brassard après la retraite d’Eden en tant que Diable Rouge. Thibaut Courtois et Romelu Lukaku sont les nouveaux vice-capitaines“, a écrit l’URBSFA sur Twitter.

Kevin takes over the armband from Eden after his retirement as a Red Devil. Thibaut Courtois & Romelu Lukaku are the new vice captains. 💪 pic.twitter.com/Yl0DnueXKJ

