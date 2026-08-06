Jupiler Pro League : Ross Sykes absent plusieurs mois avec l’Union Saint-Gilloise

L’Union Saint-Gilloise a annoncé une absence de ‘plusieurs’ mois mercredi pour son défenseur Ross Sykes après une blessure occasionnée lors du match aller du 3e tour de qualification de la Ligue des champions face à Bodo/Glimt.

“Ross a subi une luxation de l’articulation acromio-claviculaire – la zone de l’épaule qui unit l’extrémité de la clavicule à l’acromion (le sommet de l’omoplate), ndlr – lors du match contre Bodø/Glimt. Il a été opéré aujourd’hui et devrait être indisponible pendant plusieurs mois. Nous souhaitons à Ross un bon rétablissement et avons hâte de le revoir bientôt sur le terrain“, a communiqué le club bruxellois sur ses réseaux sociaux.

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Titulaire mardi lors du partage 3-3 entre l’Union Saint-Gilloise et le club norvégien de Bodo/Glimt, le défenseur anglais Ross Sykes avait été contraint de céder sa place avant l’heure de jeu au défenseur japonais Nikki Havenaar.

Belga