Jupiler Pro League : des derbys bruxellois et flandrien au programme de la 6e journée de championnat

Une “Bataille des Flandres” entre La Gantoise et le Club Bruges (dimanche, 13h30) et un derby bruxellois entre l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht (dimanche, 18h30) seront les deux principales affiches de la 6e journée de Jupiler Pro League. Surprenant leader, Saint-Trond tentera de poursuivre sa bonne série au Cercle Bruges en ouverture de la journée (vendredi, 20h45).

Les Trudonnaires (13 points) sont toujours invaincus après 5 matchs, tout comme leur dauphin l’Union (11 points). Les champions de Belgique restent sur deux succès consécutifs face à Anderlecht la saison dernière et pourraient prendre de l’avance au classement sur leur voisin (9 points) en cas de victoire.

Après avoir brillamment remporté ses barrages de Ligue des Champions (score cumulé: 9-1) face aux Rangers, le Club Bruges (5e, 9 points) retrouve le championnat avec un duel face à un rival gantois qui a mal démarré sa saison: les Buffalos n’ont remporté qu’un de leurs quatre matchs et sont 10e avec 4 unités.

Opposés au Mambourg samedi à 20h45, Charleroi (15e, 3 points) et Dender (16e, 2 points) tenteront de s’imposer pour la première fois de la saison. Plus tôt, la RAAL La Louvière (11e, 4 points) se déplacera à Malines (6e, 8 points) à 16h00 et Westerlo (14e, 3 points) recevra l’Antwerp (5e, 9 points) à 18h15.

Dimanche à 16h00, Vincent Euvrard s’assoira pour la première fois sur le banc du Standard de Liège (8e, 7 points) lors du déplacement des Rouches à Oud-Heverlee Louvain (12e, 4 points). L’entraîneur de 43 ans a remplacé en milieu de semaine Mircea Rednic sur le banc liégeois, laissant ainsi Dender sans entraîneur.

Enfin, Genk (9e, 4 points) recevra le promu Zulte Waregem (12e, 4 points) à 19h15 en clôture de la journée. Les joueurs rejoindront ensuite leur sélection pour une trêve internationale de presque deux semaines.

