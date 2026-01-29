Jupiler Pro League : Anderlecht voit Samory Kone, un jeune talent de 16 ans, partir à l’Ajax

Samory Kone, 16 ans, quitte Anderlecht et poursuivra sa carrière à l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a annoncé jeudi la signature d’un contrat jusqu’en 2028 par le joueur belge, international chez les jeunes.

Kone a rejoint le centre de formation d’Anderlecht en 2018. Cette saison, il évoluait avec les U18. A l’Ajax, il va d’abord être intégré à l’équipe U16. L’attaquant, né à Milan, en Italie, compte trois présences avec l’équipe nationale belge des moins de 16 ans.

“Samory est un ailier explosif qui apporte beaucoup de créativité“, a commenté Marijn Beuker, le directeur du football à l’Ajax. “Il est très doué techniquement et fort dans les situations de un contre un. De plus, Samory arrive du centre de formation réputé d’Anderlecht, où il a laissé voir son énorme potentiel. Nous sommes heureux qu’à nouveau, un talentueux joueur choisisse l’Ajax grâce au bon travail de notre équipe de recrutement des jeunes et nous sommes confiants qu’il continuera à progresser chez nous.”

Belga – Photo : Ajax Amsterdam