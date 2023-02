Jupiler Pro League : Anderlecht domine Saint-Trond (3-1)

Benito Raman (66e), Islam Slimani (81e) et Anders Dreyer (83e) ont inscrit les but de la victoire 3-1 d’Anderlecht face à Saint-Trond dans un duel comptant pour la 25e journée du championnat. Au classement, les Bruxellois se hissent en 10e position avec 34 points, un de moins que Saint-Trond (9e) et que le Cercle Bruges, dernier membre du top 8.

Chez les Mauves, Brian Riemer a effectué trois changements par rapport à l’équipe victorieuse à Ostende: au milieu, Majeed Ashimeru et Lior Refaelov ont pris la place d’Amadou Diawara et Kristian Arnstad, et Raman a effectué son retour de suspension au détriment de Stroeykens. Côté Canaris, Bernd Hollerbach a laissé Gianni Bruno, son meilleur buteur, sur le banc suite à sa réaction lors de son changement face à Courtrai. Le technicien a titularisé Taichi Hara à sa place et a préféré Wolke Janssens à Matte Smets. .

Il y avait de la tension dans les tribunes où l’absence de Marc Coucke et de Wouter Vandenhaute n’a pas empêché les supporters de critiquer la direction.

Sur le terrain, Amir Murillo a trouvé dans l’axe Francis Amuzu, qui n’a pas cadré son tir du droit (2e). Anderlecht a fait circuler le ballon mais ses passes courtes ne lui permettaient pas de créer le spectacle face à une équipe trudonnaire retranchée dans son camp. Néanmoins, le premier ballon cadré a été pour Hara, qui a repris de la tête un centre de Shinji Okazaki (24e). Quelques secondes plus tard, Refaelov a isolé Yari Verschaeren, mais le milieu anderlechtois a vu son tir être dévié de la jambe par Daniel Schmidt (26e). Avec 77% de possession de balle en première période, Anderlecht a tissé tant et plus sa toile, sans que Saint-Trond ne plie.

En seconde mi-temps

A la reprise, Daiki Hashioka (48e) et Hara (50e) ont laissé croire que les Canaris se montreraient plus audacieux en seconde période. Les Anderlechtois ont vite annihilé la tendance en pratiquant leur football enthousiaste. Les visités ont dû patienter avant d’ouvrir la marque par Raman (66e, 1-0), Par contre, ils ont vite fait le trou par le réserviste Slimani (81e, 2-0), dont c’était la première apparition, et par Dreyer (83e, 3-0). Monté au jeu (65e), Bruno n’a pu éviter aux Canaris leur troisième défaite en déplacement de la saison (88e, 3-1).

Belga