Jana Van Lent, John Heymans, Willem Renders, Elliot Vermeulen, et Clémentine Byl sélectionnés pour l’Euro de cross-country

À Hulshout, l’heure de vérité avait sonné pour les crosswomen et crossmen du Royaume. C’est dans cette commune que Flandre que l’on connaîtrait les noms des athlètes belges de la discipline qui porteraient les couleurs noir-jaune et rouge lors des Championnats d’Europe de cross-country, organisés à Lagoa (Portugal) le 14 décembre prochain.

Pour rejoindre la sélection belge, il fallait se hisser dans les 4 premières places de la course de la catégorie “Seniors” (qu’on appelle aussi le cross long) et celle de la course de la catégorie “Juniors”. Les athlètes de la catégorie “Espoirs” étaient repêchés dans la course “Seniors”.

La manche d’Hulshout faisait également office de Championnats de Belgique de cross-country.

Sur la course “Seniors”, deux athlètes de l’Excelsior Bruxelles étaient particulièrement épinglés comme favoris à obtenir leur ticket européen : Jana Van Lent et John Heymans.

Sur le coup de 13 h 50, Jana Van Lent entre dans l’arène prête à en découdre avec ses rivales pendant 7820 mètres. Elle pointe dans le trio de tête à peine les premiers hectomètres franchis. Au fil des kilomètres, elle maintient le rythme aux côtés de ses deux principales adversaires à la victoire : Lisa Rooms et Chloé Herbiet. La médaille d’or va se jouer alors dans le dernier tour, au cours duquel un duel s’engage entre Jana et Lisa. Jana hausse le tempo, tentant de décrocher Lisa Rooms. Mais, Lisa place une attaque à laquelle Jana ne peut répondre. Championne de Belgique sur ces mêmes terres d’Hulshout en 2024, Jana décroche l’argent et sa sélection pour l’Euro. Le titre belge revient à Lisa Rooms.

Au Portugal, toutes deux seront accompagnées de Chloé Herbiet, et Victoria Warpy respectivement troisième et quatrième de la course.

John Heymans a été l’acteur d’une course hommes palpitante tant la bagarre a été serré pendant une majeure partie des 7820 mètres à parcourir. Jusqu’à l’entame du dernier rond, les favoris pour devenir le nouveau champion de Belgique, John Heymans, Isaac Kimeli et Ruben Querinjean sont au coude à coude. Alors que l’arrivée se profile, John accélère, mais ses deux adversaires résistent, puis Ruben place une grosse attaque qui laisse John et Isaac à quelques mètres derrière lui. John jette ses dernières forces dans les 200 derniers mètres pour s’emparer de la médaille de bronze. La victoire revient à Ruben Querinjean, suivi d’Isaac Kimeli qui se pare d’argent.

Chez les seniors hommes, la délégation belge envoyée à l’Euro de cross-country sera donc composée d’Isaac Kimeli, John Heymans, Ruben Verheyden et Guillaume Grimard. Le vainqueur de la course, Ruben Querinjean, ayant la double nationalité belge et luxembourgeoise courra lui sous les couleurs du Luxembourg à Lagoa.

Chez les Juniors, Elliot Vermeulen du White Star et Willem Renders affilié à l’Excelsior Bruxelles représentaient de sérieux candidats aussi pour représenter la Belgique lors du rendez-vous européen.

Willem a laissé peu de chances à ses adversaires de lui ravir le titre national, lui qui avait terminé deuxième l’an passé à Hulshout. Il a pris rapidement les commandes d’un groupe de tête dans lequel figurait Elliot, avant de prendre la poudre d’escampette un peu près vers la mi-course. Le champion d’Europe Juniors du 5.000 mètres s’impose en solo et empoche sa deuxième sélection pour les Championnats d’Europe de cross-country. Son équipier dans l’écurie de Tim Moriau, Elliot, ravit la 3e place au bout des 4720 mètres que les Juniors avaient à parcourir. Il participera lui pour la première fois au rendez-vous annuel européen du cross-country.

Les deux comparses seront rejoints dans l’avion par Clémentine Byl. La Bruxelloise prend une belle médaille d’argent dans la même catégorie que Willem et Elliot.

Photo : Belga

■ Reportage de L.Vandormael et Th. Craps