Jan Vertonghen garde confiance au RSC Anderlecht : “Le groupe croit vraiment au projet”

Le défenseur des Diables rouges se veut optimiste à l’aube du match retour des barrages de la Conference League contre Lodorets, ce jeudi à 18h45.

En conférence de presse, à l’aube de ce duel contre les Bulgares de Ludogorets (défaite 1-0 à l’aller), le capitaine du RSC Anderlecht Jan Vertonghen a affiché sa confiance au sein d’une équipe qui semble retrouver la condition à ses yeux. “Depuis la Coupe du monde, il y a vraiment une tendance à la hausse”, analyse-t-il. “Cela fait six mois que je suis là et beaucoup de choses se sont passées. Ce n’est pas que j’avais un plan précis quand je suis arrivé. Je voulais juste jouer dans un club qui me voulait et je sens que c’est toujours le cas. Entre-temps, il y a eu un changement d’entraîneur, et le chaos sur et en dehors du terrain. Mais la tendance à la hausse est là. Le groupe est fier de porter les couleurs d’Anderlecht et croit vraiment au projet. Moi aussi, je joue mieux depuis le Mondial. Je suis en super bonne forme, tant physiquement que mentalement. L’entraîneur est très positif et dégage une grande faim. Cela a aussi un effet sur moi”.

Si les choses vont mieux sur le terrain, ce n’est pas le cas en dehors où une partie des supporters réclame toujours la démission du président non exécutif Wouter Vandenhaute, même après l’entrevue avec les supporters du début de semaine. “Cela fait quelque chose, parce que c’est quand même le club pour lequel je joue”, ajoute Vertonghen. “Mais j’essaie de mettre cela de côté. En ce qui concerne Vandenhaute, je suis convaincu que les dirigeants nourrissent les meilleures intentions pour le club et veulent le faire passer au niveau supérieur le plus rapidement possible. Il en va de même pour Marc Coucke et les supporters. Tout le monde aimerait que le club revienne à sa place le plus vite possible.“

“Je suis prêt à relever le défi” des Diables

Jan Vertonghen est également revenu sur l’annonce de l’arrivée de Domenico Tedesco en tant que sélectionneur de l’équipe nationale. Le défenseur de 35 ans, qui compte 145 sélections internationales, compte bien poursuivre sa carrière avec les Diables rouges, du moins si le nouveau coach le permet.

“De temps en temps, ce n’est pas mauvais s’il se passe quelque chose, parfois vous avez besoin de nouveaux stimuli“, a déclaré le recordman des sélections, qui a reçu un message du sélectionneur. “Je pense que (Domenico Tedesco) sonde, même si bien sûr, c’était agréable de recevoir un message de sa part. Je suis clairement prêt à relever le défi. Si je ne me trompe pas, Giorgio Chiellini a également remporté un joli prix avec l’Italie (NDLR : championnat d’Europe en 2021) à l’âge de 35-36 ans. L’entraîneur doit juste opter pour la meilleure équipe et regarder match par match. Cela ne veut de toute façon pas dire que les joueurs retenus en mars seront présents à l’Euro l’année prochaine.”

Avec Belga – Photo : Belga/Virginie Lefour