Les supporters du RSC Anderlecht ont rencontré la direction : “Le départ de Vandenhaute n’est pas à l’ordre du jour”

Les supporters estiment que la discussion, parfois dure, a été menée dans le respect des deux parties.

La rencontre entre la direction du RSC Anderlecht et une délégation de supporters s’est déroulée en toute transparence lundi soir, selon le propriétaire du club de football le plus titré du pays Marc Coucke. Il a dit qu’il était très important pour lui de clarifier la politique du RSCA. Surtout après les semaines agitées au cours desquelles certains ont appelé à son départ et à celui du président non exécutif Wouter Vandenhaute.

“Mon intention n’a jamais été d’apaiser les fans. Je voulais simplement dire de manière transparente comment certaines choses se sont passées. Certains d’entre eux avaient également besoin d’une explication sur ce que signifie le titre de président non exécutif de Wouter (Vandenhaute NDLR)”, a déclaré Coucke après la réunion.

La vente du club n’est pas d’actualité

Pour certains supporters, la position de Vandenhaute reste un point de rupture, réalise également le propriétaire du Sporting d’Anderlecht. Mais Vandenhaute restera tout simplement en place. “Ce n’était pas à l’ordre du jour. Il ne s’agissait pas d’un conseil d’administration. Nous avons expliqué très clairement ce qu’est un président non exécutif et quelle est maintenant la différence”, a encore expliqué Coucke.

Son départ et la vente du club ne sont certainement pas d’actualité. “Nous devions certainement expliquer certaines choses et nous l’avons fait de manière très transparente. S’il y a quelque chose que j’ai remarqué chez tout le monde, c’est une énorme passion et la volonté de revivre ces grands moments. Mais en comprenant que cela ne se fera pas tout seul”, a conclu Marc Coucke.

Une prochaine réunion prévue à moyen terme

La délégation des supporters anderlechtois n’ont pas voulu faire de commentaires à leur sortie de la rencontre. Ils ont toutefois reconnu que les propos ont été durs par moment, mais ils l’ont été dans le respect des deux parties. Les supporters présents semblaient satisfaits. Ils ont été libres d’exprimer leurs opinions et de poser des questions. Jesper Fredberg, le CEO du RSCA, a été questionné sur le mercato et les points sur les i ont été mis au sujet de la politique financière. Il a été convenu avec les supporters qu’une nouvelle réunion sera organisée dans quelques mois.

“Comme je le dis : on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Pour une partie d’entre eux, certaines choses du passé sont si profondes qu’ils n’arrivent pas à s’en remettre. Nous devons respecter cela aussi. Je pense qu’il y a une bonne partie qui a vraiment confiance dans la structure actuelle et une partie sérieuse qui dit : organisez comme vous voulez, mais soyez transparents pour les supporters. Nous voulons retourner au travail lundi avec fierté sans avoir à entendre que nous avons perdu. C’est ce que nous allons tous nous efforcer de faire”, promet Coucke. “Espérons que ce soit un nouveau départ, car ce dont il s’agit, c’est que nous voulons gagner plus de matchs et en perdre moins. La question est donc de savoir dans quelle structure et dans quel cadre le faire. Nous avons besoin des supporters et ils ont besoin d’une bonne direction. J’espère que c’est un bon pas dans cette direction.”

Le RSC Anderlecht va faire face à deux nouvelles échéances importantes cette semaine : le match retour des barrages de la Conference League face à Ludogorets (match aller perdu 1-0), jeudi, et le Clasico belge contre le Standard, dimanche.

Avec Belga – Photos : Belga/Tom Goyvaerts et Belga/Bruno Fahy