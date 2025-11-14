Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Hors Cadre – Emilio Ferrera, retour aux sources

C’est une annonce qui a surpris tout le monde la semaine dernière: Emilio Ferrera est le nouveau coach du Crossing de Schaerbeek. Celui qui a entrainé à Bruges, Genk et à l’étranger débarque dans un club qui évolue en 3e division. Le choix du cœur pour ce vrai Schaerbeekois.

■ Hors Cadre signé Jim Moskovics, Morgane van Hoobrouck et Laurence Paciarelli

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales