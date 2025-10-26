Passer la navigation
Handball : une saison de transition pour United Brussels

Avec une dizaine de départs cet été, le club bruxellois doit se reconstruire en vue d’assurer son maintien.

United Brussels connaît un début de saison compliqué. En sept matchs, les hommes de Salvatore Lupo se sont inclinés à sept reprises. La dernière défaite en date : un revers 23-24 face à Tournai, leader du championnat.

Il faut dire que le club dispute cette saison avec un effectif totalement chamboulé par des départs durant l’été. Et pour le moment, la marche entre la promotion et la D1 LFH est trop grande pour certains joueurs.

Pour autant, à force de travail, le coach des Bruxellois est convaincu que le maintien est à portée.

■ Reportage de L. Dawidowicz et N. Fasquel

26 octobre 2025 - 17h18
Modifié le 26 octobre 2025 - 17h18
 

