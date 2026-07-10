Football : Nathan De Cat quitte Anderlecht et s’engage à Hoffenheim

L’histoire entre Nathan De Cat et Anderlecht prend déjà fin, après seulement une saison complète au sein de l’équipe première. Pur produit du centre de formation des Mauves, De Cat a fait ses débuts avec les A lors d’un partage 2-2 face au Fenerbahce en Europa League, le 20 février 2025. En constante progression, il a ensuite participé à six rencontres des ‘Champions Playoffs, au cours desquels il a inscrit son premier but en équipe première lors d’une victoire 1-3 à l’Antwerp.

Lors du dernier exercice, il s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu bruxellois. Avec 35 titularisations en championnat et Champions playoffs, il a signé deux buts et quatre passes décisives. Des prestations qui lui ont valu d’être distingué par le Prix Dominique d’Onofrio, récompensant le meilleur débutant de l’année en Jupiler Pro League, ainsi que du titre d’Espoir de l’année.

Sans préciser le montant de l’accord, Anderlecht a indiqué que De Cat devient le “troisième plus gros transfert sortant de l’histoire” d’Anderlecht. Les deux départs ayant rapporté le plus au RSCA sont ceux de Jérémy Doku à Rennes (26 millions d’euros) et de Youri Tielemans à Monaco (25 millions). Bart Verbruggen avait lui été vendu à Brighton pour 20 millions d’euros.

À Hoffenheim, qui disputera l’Europa League cette saison, De Cat retrouvera l’ancien défenseur de l’Union Koki Machida.

Belga