Football : Anderlecht devra se battre pour jouer la Conference League

Les clubs de football de Genk et d’Anderlecht espèrent s’inspirer de l’exemple du Club Bruges et assurer leur avenir européen jeudi soir en barrage retour.

Les Limbourgeois tenteront de concrétiser leur avantage confortable à domicile face aux Polonais du Lech Poznan en Europa League, tandis que les Bruxellois ne peuvent pas s’incliner lors de leur déplacement à l’AEK Athènes en Conference League.

Ce sera donc une nouvelle fois une soirée importante pour le football belge. Après l’élimination de Charleroi au deuxième tour préliminaire de la Conference League sont encore en lice en Europe. Avec l’Union et le Club Bruges, qui a éliminé les Rangers mercredi, deux d’entre elles joueront la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le Racing Genk est également assuré de passer l’hiver en Europe. Les Limbourgeois ont remporté leur match aller en Pologne la semaine dernière sur le score de 1-5. Ils ont enfin réussi à allier efficacité et beau jeu. Genk a donc déjà un pied et demi en phase de ligue de l’Europa League. En cas d’élimination improbable à la Cegeka Arena, ils seront repêchés en Conference League.

Ce n’est pas le cas d’Anderlecht. Les Mauve et Blanc ont le dos au mur à Athènes. Les Bruxellois ont déjà perdu leur joker en Europe en s’inclinant au deuxième tour préliminaire de l’Europa League contre le modeste club suédois de Häcken. Après le match nul 1-1 de la semaine dernière au Lotto Park, malgré un bon match, ils ne peuvent plus se permettre de perdre dans la capitale grecque. En cas de défaite et d’élimination, la saison européenne des Mauve et Blanc prendra fin.

