Felice Mazzù serait le nouvel entraineur du RSC Anderlecht

C’est ce qu’affirment plusieurs médias nationaux. Pour l’heure le club anderlechtois n’a pas officialisé l’information.

Ce n’est plus un secret pour personne, Felice Mazzù et le RSC Anderlecht discutent en vue d’une prochaine collaboration. Depuis hier vendredi, les rumeurs et suppositions vont bon train sur les réseaux sociaux concernant la signature de l’actuel coach de l’Union Saint-Gilloise. D’autant plus qu’une photo de lui et des dirigeants des Mauves en train de discuter dans un restaurant circule sur Twitter.

Selon plusieurs médias, un accord a même été trouvé entre les deux parties ce samedi matin. L’officialisation étant prévue pour ce dimanche voire ce lundi au plus tard, d’après nos confrères du quotidien Le Soir.

Pas de commentaire

Du côté du club anderlechtois, Felice Mazzù constitue la priorité des priorités pour remplacer Vincent Kompany, qui a annoncé son départ mercredi dernier. Les dirigeants anderlechtois, eux, ne confirment ni n’infirment l’information. Lorsque nous les avons contacté, ils ont préféré “ne pas faire de commentaire“.

Selon Het Laatste Nieuws, Felice Mazzù n’est pas le seul sur le départ à l’Union puisqu’il emmènerait dans ses bagages son préparateur physique, son entraîneur des gardiens et son analyste vidéo. Si cela venait à être confirmé, son actuel adjoint, Karel Geraerts, resterait donc à l’Union et pourrait y devenir le coach principal.

Y. Mo. – Photo : Belga