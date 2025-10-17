Passer la navigation
European Open : Raphaël Collignon en quart de finale

En tennis, les yeux sont rivés sur Raphaël Collignon.

Ce soir au Palais 12, il affrontera en quart de finale l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 20ème mondial. C’est la première fois que le Belge atteint ce niveau de compétition dans un tournoi ATP.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Hugo Moriamé et Frédéric De Henau 

17 octobre 2025 - 18h02
Modifié le 17 octobre 2025 - 18h07
 

