Euro de Hockey : “Journée de réflexion” pour les Red Lions après l’élimination surprise en phase de groupes

Même s’il y a “beaucoup de déception” chez les Red Lions après l’élimination en phase de groupes de l’Euro de hockey sur gazon, c’est “surtout la réflexion qui est là dans l’équipe aujourd’hui”, a expliqué Nelson Onana, mercredi, à Venlo, à l’hôtel des Belges.

Les Lions ont largement battu l’Autriche (10-1) avant de s’incliner face aux Pays-Bas (2-4) et l’Espagne. “On est arrivé ici assez confiant, en se disant qu’on est une équipe avec beaucoup de qualité”, a analysé Onana.

“On a commencé le tournoi et on était bien présent. Et au fur et à mesure des deux matchs à enjeu, on a remarqué que certains points de maturité n’étaient pas encore tout à fait prêts dans l’équipe, qu’une certaine harmonie n’était pas encore présente à 100%, la manière dont le puzzle s’assemble n’était pas encore parfaite.” Les Red Lions sont venus à l’Euro avec un effectif profondément renouvelé après le départ de plusieurs cadres de la génération dorée, qui a notamment réussi le triplé Mondial 2018-Euro 2019-Jeux Olympiques 2021.

“Dans tous les sports, une génération dorée, ce n’est pas une génération avec seulement des gros noms, c’est une génération qui se trouve bien ensemble. La génération qui vient de nous quitter avait réussi à faire une équipe star et pas une équipe de stars. Et je pense qu’on peut y arriver, parce que les joueurs qu’il y a maintenant, ce sont des grands joueurs. Maintenant il faut mettre ça sur le terrain pendant un match, c’est là qu’il faut que le puzzle s’assemble pour mettre en évidence les qualités de chacun.”

Onana se dit confiant pour l’avenir. “Je pense que c’est quelque chose qui va venir, il n’y a pas d’inquiétude. En termes d’où en est la construction de l’équipe, personnellement je ne m’inquiète pas du tout par rapport à ça.” Pour l’attaquant du Léopold, cette élimination est “une claque”.

“Parce qu’on investit tellement de temps là-dedans, on sacrifie tellement de choses et on le fait avec plein d’amour pour l’équipe et pour le hockey. On le fait vraiment par passion, et quand il y a la passion, si ça ne tombe pas en notre faveur, c’est une claque, on tombe de haut et on est obligé de repartir.” Pour repartir, il y a un bel objectif en vue: la Coupe du monde 2026 que la Belgique coorganisera avec les Pays-Bas.

“On va espérer que cette claque sera pour un mieux pour la Coupe du monde, mais il faut aussi se rendre compte que ça va aller très vite”, a souligné Onana. “On va devoir se relever et essayer de regarder quelle était l’erreur, quels sont les changements à faire pour qu’on puisse ‘performer’ à la Coupe du monde. Il faut vraiment continuer à chercher, à réfléchir. C’est vraiment un travail profond, je pense, au niveau de l’équipe de trouver quel est l’ADN de cette nouvelle génération et j’espère qu’on l’aura trouvé pour 2026.”

