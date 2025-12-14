Escrime : le Bruxellois Jean Stock, champion du monde à 70 ans

Il n’y a pas d’âge pour réaliser ses rêves.

Jean Stock, en est la preuve vivante.

Il y a un mois à Bahreïn, le Bruxellois est devenu champion du monde d’épée chez les vétérans à 70 ans… L’escrimeur ne part pas de rien. Plus jeune, il a été deux fois champion de Belgique et a atteint la 30e place mondiale.

Avant de raccrocher en 1984, entre autres, après avoir raté de peu sa qualification pour les J.O de Los Angeles. Jean Stock n’a pas chômé pour autant. Il s’est marié, a eu des triplés et est devenu chercheur à l’université.

A 45 ans, la vie s’est calmée. L’envie de reprendre l’épée a germé. L’escrimeur doit beaucoup à son maître d’armes d’origine russe : Dimitri Tchaltsev. 2025 a été une belle moisson, puisqu’il est aussi devenu champion d’Europe.

Le vétéran n’est pas décidé à quitter la piste d’escrime… Tant que ses jambes le porteront.

■ Reportage de Jacques Besnard, Loïc Bourlard et Paul Bourrières.