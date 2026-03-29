Diables Rouges : Rudi Garcia heureux d’avoir vu ses joueurs “corriger des choses” contre les USA

Rudi Garcia avait le sourire samedi soir, après la rencontre amicale entre les États-Unis et la Belgique. Ses joueurs se sont imposés 2-5 à Atlanta et, malgré une entame difficile, l’entraîneur français a souligné “un match riche en enseignements”.

“On a bien su corriger le tir”, a-t-il déclaré au micro de la VTM. “On a débuté pendant 20-25 minutes de manière un peu difficile et je pense que c’était surtout de notre faute. On a perdu des ballons trop vite. On a voulu faire des passes décisives qui n’avaient pas lieu d’être et on n’a pas pressé haut avec intelligence”.

La Belgique a toutefois égalisé avant la pause et inscrit quatre buts d’affilée en deuxième mi-temps. “Quand on a corrigé ça, on a été bien plus performants. On a égalisé sur un joli but de Zeno Debast.”

C’est bien de frapper aussi en-dehors de la surface. On a des frappeurs, il faut s’en servir. Et en deuxième mi-temps, on a continué sur cette lancée, on a été efficaces. On a tiré 21 fois, à l’extérieur, contre l’équipe qui va organiser le Mondial et on a surtout cadré 10 fois. Quand on fait ça, on a assez de talent pour marquer beaucoup de buts et gagner le match.”

Les Diables ont tout de même encaissé deux buts qui semblaient évitables. “On aurait pu beaucoup mieux faire sur les deux buts encaissés”, a reconnu Rudi Garcia. “Mais ce match est riche d’enseignements parce qu’il y a des choses qu’on a su corriger pendant le match et ça sera utile. Sur le premier but, sur corner, on sait qu’on est pas toujours les plus athlétiques, mais on va analyser cela.”

Belga