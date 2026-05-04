Diables rouges : l’Union belge lance la campagne “WE ARE BELGIUM” et cherche une “sélection des supporters”

L’Union belge de football (URBSFA) a lancé lundi sa campagne officielle en vue de la Coupe du monde, qui se tiendra cet été aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Sous le slogan “WE ARE BELGIUM”, la fédération souhaite “plus que jamais rassembler tous les Belges derrière un seul drapeau : celui des Diables Rouges”.

“Avec ‘WE ARE BELGIUM’, nous voulons montrer ce que représente la Belgique : un pays aux identités multiples, mais animé par une passion commune lorsque notre équipe nationale joue“, a déclaré dans un communiqué la présidente Pascale Van Damme.

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Avec ses partenaires ING, Proximus et Jupiler, la fédération partira à la recherche de “la sélection officielle des supporters”. Ces 26 supporters voyageront à Seattle où les Diables Rouges entameront leur Mondial le 15 juin contre l’Egypte. La sélection se fera “grâce à différentes activations et challenges” qui auront comme priorités “la participation, la connexion et la passion”, dans une “approche inclusive”.

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“Cette campagne ne tourne pas uniquement autour du football, mais surtout autour de l’émotion, du lien humain et de l’expérience collective“, a ajouté le CEO Peter Willems. “Nous voulons permettre aux supporters de faire activement partie de l’histoire des Diables Rouges.”

Après le match contre l’Egypte, les Diables Rouges rencontreront l’Iran à Los Angeles le 21 juin et la Nouvelle-Zélande ensuite le 27 juin à Vancouver.

Belga – Photo : Belga