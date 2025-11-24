Passer la navigation
Découverte du run&bike, une discipline où deux sports individuels deviennent un effort collectif

La forêt de Soignes accueillait une course de run&bike samedi matin. Ils étaient plus de 400 participants à se présenter sur la ligne de départ.

Malgré le froid, plus de 200 duo ont répondu présents pour la première manche du nouveau challenge Run&Bike de la ligue francophone de triathlon. Découverte d’une discipline où il faut associer vélo et course à pied, mais aussi une pointe de stratégie.
Et si certains étaient là pour la performance, le run&bike se veut aussi être un sport accessible et familial. Il y en a donc pour tous les goûts.

■ Un reportage de Aymeric Debongie, Loïc Bourlard et Quentin Carbonnelle

