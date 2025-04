Dans les coulisses VIP du Lotto Brussels Padel à Tour&Taxis

Le Lotto Brussels Padel P2 fait étape à Bruxelles à l’occasion de la 5e étape de l’année du Premier Padel Circuit. Il s’agit du plus grand événement sportif indoor de l’année, l’occasion de se plonger dans les loges VIP.

Si l’événement attend plus de 55 000 visiteurs à la Gare Maritime à Tour&Taxis, certains spectateurs ont la chance de vivre l’expérience en VIP. “Les gens peuvent se rencontrer. On a mis des tables hautes, même ici, c’est l’esprit belge qui prime. C’est devenu The Place to Be à l’approche de l’été”. En plus d’assister à des rencontres sportives de qualité, les clients sont chouchoutés, et notamment avec des mets raffinés : produits bio et locaux, pour nourir les joueurs et les spectateurs.

Mais à qui s’adresse cette exprience VIP? “Ca va d’Henri PFR, Marc Ducobu à Gault et Millau, en passant par le plus grand champion de padel ou encore le propriétaire de Tour&Taxis”. Certaines entreprises proposent également à leurs employés de profiter de ce privilège et ce n’est pas pour déplaire. “L’événement sportif est particulièrement intéressant, et entre les matchs on peut profiter de manger un bout ou boire un verre”.

Pour profiter de ce service, il faut débourser 280 euros lors de la finale. Certains matchs sont accessibles gratuitement, mais pour cela, il faudra attendre l’édition prochaine.

■ Reportage de Jeanne Pastre, Fanny Rochez, Massimo Pane et Stéphanie Mira