D3 amateurs : le Stade Everois enchaîne face à Saint-Michel

Les Everois signent un cinquième succès de rang en remportant ce derby bruxellois contre des Woluwéens en plein apprentissage.

Le Stade Everois a pris les trois points sur son terrain face aux voisins de Saint-Michel. Une victoire 2-1 qui s’est dessinée en première période pour les joueurs de Sébastien Lechien. Car après la pause, les Woluwéens se sont rebiffés pour tenter d’accrocher au moins un point au terme de ce derby bruxellois, en vain.

Cette rencontre est aussi celle de deux clubs qui disputent une saison avec des ambitions bien différentes. D’un côté, les Everois espèrent accrocher les play-offs et restent sur cinq victoires consécutive. De l’autre, Saint-Michel découvre la D3 amateurs et va tenter d’assurer son maintien à ce niveau.

■ Reportage de L. Dawidowicz et J. Vermeer

