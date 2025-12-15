Passer la navigation
D2 Rugby : le BUC termine 2025 par une victoire à Anderlecht

Le club basé à Saint-Josse s’est offert le derby bruxellois contre les Mauves pour clôturer en beauté son année 2025

Le BUC Saint-Josse poursuit sa belle saison en D2 avec une nouvelle victoire, sa septième en huit rencontres. Le leader du championnat n’a pas laissé beaucoup de place à Anderlecht pour s’exprimer dans ce match qui s’est terminé sur le score de 10-36.

Pour les Tennoodois, ce succès à l’extérieur permet à l’équipe de conforter son avance en tête du championnat avec 35 points, sept points d’avance sur son dauphin. Les Mauves eux restent dans la course au Top 6, leur objectif de cette saison.

■ Reportage de L. Dawidowicz et N. Fasquel

