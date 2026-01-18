Cyclo-cross: la 4e édition du Fun Cross à Bruxelles se conjugue aussi au féminin

Ce samedi devant le stade Roi Baudouin avait lieu la quatrième édition du Fun Cross de la Ville de Bruxelles, organisé par le Team Wilink Brussels Cycling. Avec pour la première fois une course dédiée aux dames.

Oubliez les clichés. À Bruxelles, le cyclo-cross ne se conjugue plus seulement au masculin. Ce samedi, sous l’ombre de l’Atomium, elles étaient nombreuses à s’élancer pour cette 4e édition du Fun Cross.

Parmi les participantes, de nombreuses représentantes du team Wilink Brussels Cycling, dont Juline Delcommune, championne de Wallonie U23 de la discipline et récemment quatrième du Championnat de Belgique U23, qui court sous les couleurs bruxelloises. Avec pour la première fois une course entièrement dédiée aux dames.

Mais au-delà du chrono, le Fun Cross de la Ville de Bruxelles porte une mission plus large: permettre aux jeunes, et aux filles, de découvrir le cyclo-cross.