CrossCup Hannut : Jana Van Lent crée la surprise et s’impose nettement devant les favorites africaines

Dès le départ, Van Lent, qui avait terminé quatrième aux championnats d’Europe de cross-country au Portugal en décembre, a pris les devants. Son rythme semblait irréaliste, mais elle a réussi à le maintenir pendant les huit kilomètres. La Kenyane Sheila Jebet est restée dix mètres derrière elle pendant des kilomètres, ce qui a maintenu le suspense. Mais dans le dernier tour, Van Lent a creusé l’écart et l’a emporté avec seize secondes d’avance. L’Ougandaise Charity Cherop a terminé troisième, devant la Kenyane Jackline Rotich.

Lisa Rooms, deuxième Belge, s’est classée 7e. Rooms avait terminé cinquième aux championnats d’Europe en décembre, mais elle a tout de même concédé plus d’une minute et demie à Van Lent dimanche.

Julie Voet a terminé troisième Belge à la 9e place. Rooms reste en tête du classement de la CrossCup, avec encore une manche à disputer à Diest le 15 février.