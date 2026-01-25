CrossCup Hannut : Jana Van Lent crée la surprise et s’impose nettement devant les favorites africaines
Jana Van Lent a fait forte impression dimanche lors de manche de la CrossCup de Hannut. Elle s’est imposée devant quatre solides adversaires est-africaines. Hannut porte le label Gold Label de World Athletics et fait ainsi partie du cercle très fermé des six cross les plus importants au monde.
Dès le départ, Van Lent, qui avait terminé quatrième aux championnats d’Europe de cross-country au Portugal en décembre, a pris les devants. Son rythme semblait irréaliste, mais elle a réussi à le maintenir pendant les huit kilomètres. La Kenyane Sheila Jebet est restée dix mètres derrière elle pendant des kilomètres, ce qui a maintenu le suspense. Mais dans le dernier tour, Van Lent a creusé l’écart et l’a emporté avec seize secondes d’avance. L’Ougandaise Charity Cherop a terminé troisième, devant la Kenyane Jackline Rotich.
Lisa Rooms, deuxième Belge, s’est classée 7e. Rooms avait terminé cinquième aux championnats d’Europe en décembre, mais elle a tout de même concédé plus d’une minute et demie à Van Lent dimanche.
Julie Voet a terminé troisième Belge à la 9e place. Rooms reste en tête du classement de la CrossCup, avec encore une manche à disputer à Diest le 15 février.
Belga